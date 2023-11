[Visite expresso] Oscar Wilde à Dieppe RDV devant l’Office de Tourisme Dieppe, 8 décembre 2023, Dieppe.

Oscar Wild avait l’habitude de fréquenter Dieppe avant son emprisonnement pour homosexualité de 1895 à 1897. Il y côtoyait de nombreux artistes, en particulier Jacques-Emile Blanche, son ami de longue date. C’est pourquoi il décide de revenir à Dieppe dès sa libération, lorsqu’il choisit l’exil.

– Réservation obligatoire -.

2023-12-08 12:30:00

Oscar Wild was a regular visitor to Dieppe before his imprisonment for homosexuality from 1895 to 1897. He rubbed shoulders with many artists, in particular Jacques-Emile Blanche, his long-time friend. That’s why he decided to return to Dieppe as soon as he was released, when he chose exile.

– Reservations essential –

Oscar Wild solía frecuentar Dieppe antes de ser encarcelado por homosexualidad entre 1895 y 1897. Allí se codeó con muchos artistas, en particular con Jacques-Emile Blanche, su amigo de toda la vida. Por eso decidió volver a Dieppe en cuanto fue liberado, cuando optó por el exilio.

– Imprescindible reservar –

Oscar Wild pflegte vor seiner Inhaftierung wegen Homosexualität von 1895 bis 1897 in Dieppe zu verkehren. Dort verkehrte er mit vielen Künstlern, insbesondere mit seinem langjährigen Freund Jacques-Emile Blanche. Aus diesem Grund beschloss er, nach seiner Freilassung, als er sich für das Exil entschied, nach Dieppe zurückzukehren.

– Reservierung erforderlich –

