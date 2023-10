[Visite expresso] L’industrie à Dieppe avant la révolution RDV devant l’Office de Tourisme Dieppe, 6 octobre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Nous vous proposons de consacrer 30 minutes de la pause déjeuner à la découverte des traces laissées dans la ville par les activités industrielles d’Ancien Régime, suivies d’un temps d’échanges autour d’une boisson chaude tirée de notre thermos… en lien avec les anciennes raffineries de sucre dieppoises.

– Réservation obligatoire -.

RDV devant l’Office de Tourisme

We invite you to devote 30 minutes of your lunch break to discovering the traces left in the town by the industrial activities of the Ancien Régime, followed by a time of discussion over a hot drink from our thermos… in connection with Dieppe’s former sugar refineries.

– Reservations required

Le invitamos a dedicar 30 minutos de su pausa para comer a descubrir las huellas dejadas en la ciudad por las actividades industriales del Antiguo Régimen, seguido de un rato de tertulia tomando una bebida caliente de nuestro termo… en relación con las antiguas azucareras de Dieppe.

– Imprescindible reservar

Wir schlagen Ihnen vor, 30 Minuten der Mittagspause der Entdeckung der Spuren zu widmen, die die industriellen Aktivitäten des Ancien Régime in der Stadt hinterlassen haben, gefolgt von einer Zeit des Austauschs bei einem heißen Getränk aus unserer Thermoskanne… in Verbindung mit den ehemaligen Zuckerraffinerien von Dieppe.

– Reservierung erforderlich –

