[Visite] Canot le Côte d’Albâtre RDV devant l’Office de Tourisme Dieppe, 16 septembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Venez découvrir sur les quais un bateau traditionnel de Dieppe : où vous pourrez découvrir sa silhouette, ses voiles et son gréement. Plongez dans l’histoire de la pêche pratiquée à bord de ce navire.

Départ de visite à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h

Réservation obligatoire

Visite par l’association La Dieppoise.

RDV devant l’Office de Tourisme

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Come and discover a traditional Dieppe boat on the quayside, where you can see its silhouette, sails and rigging. Immerse yourself in the history of fishing aboard this vessel.

Tours depart at 10 a.m., 11 a.m., 2 p.m., 3 p.m. and 4 p.m

Reservations required

Visit by association La Dieppoise

Venga a descubrir un barco tradicional de Dieppe en el muelle, donde podrá contemplar su silueta, velas y jarcias. Sumérjase en la historia de la pesca a bordo de esta embarcación.

Salidas a las 10.00, 11.00, 14.00, 15.00 y 16.00 h

Imprescindible reservar

Visita de la asociación La Dieppoise

Entdecken Sie auf den Kais ein traditionelles Schiff aus Dieppe: Hier können Sie seine Silhouette, seine Segel und seine Takelage kennenlernen. Tauchen Sie ein in die Geschichte der Fischerei, die an Bord dieses Schiffes betrieben wurde.

Die Besichtigung beginnt um 10 Uhr, 11 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr

Eine Reservierung ist erforderlich

Besichtigung durch den Verein La Dieppoise

