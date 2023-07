[Visite guidée famille] Pirates et Corsaires RDV devant l’Office de Tourisme Dieppe, 19 juillet 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Arborant fièrement leur pavillon aux couleurs de la couronne, les corsaires attaquent en toute légalité les vaisseaux ennemis grâce à leur lettre de marque. Pour les pirates insoumis, peu importe la nationalité de la prise.

Après avoir rejoint l’équipage, vous vous lancerez ensemble dans un jeu de piste sur les traces du fabuleux trésor des écumeurs de mer, découvrant ainsi de façon ludique le port de Dieppe et son histoire.

– Réservation obligatoire -.

2023-07-19 15:00:00 fin : 2023-07-19 . .

RDV devant l’Office de Tourisme

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Proudly flying their flag in the colors of the crown, privateers legally attack enemy vessels with their letter of marque. For unsubmissive pirates, it doesn’t matter what nationality the prize is.

Once you’ve joined the crew, you’ll embark on a treasure hunt together, discovering the port of Dieppe and its history.

– Reservations required

Enarbolando con orgullo su bandera con los colores de la corona, los corsarios atacan legalmente a los barcos enemigos utilizando su carta de marquesina. Para los piratas rebeldes, no importa la nacionalidad del premio.

Una vez que se haya unido a la tripulación, se embarcarán juntos en una búsqueda del tesoro, siguiendo los pasos del fabuloso tesoro de los « écumeurs de mer », y descubriendo el puerto de Dieppe y su historia de una forma divertida.

– Imprescindible reservar

Freibeuter tragen stolz ihre Flagge in den Farben der Krone und greifen mithilfe ihres Kaperbriefs ganz legal feindliche Schiffe an. Für die aufmüpfigen Piraten spielt es keine Rolle, welche Nationalität ihr Fang hat.

Nachdem Sie sich der Crew angeschlossen haben, begeben Sie sich gemeinsam auf eine Schnitzeljagd auf den Spuren des sagenhaften Schatzes der Meeresscouts und entdecken dabei auf spielerische Weise den Hafen von Dieppe und seine Geschichte.

– Reservierung erforderlich – –

