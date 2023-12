Visite nocturne de Noël à Collonges-la-Rouge RDV devant l’Office de Tourisme Collonges-la-Rouge, 4 décembre 2023, Collonges-la-Rouge.

Collonges-la-Rouge,Corrèze

En cette période de festivités, Mme de Vassinhac vous invite à découvrir Collonges-la-Rouge en sa compagnie. A la lueur des flambeaux, elle emmènera petits et grands à la découverte de l’histoire du village et des traditions de Noël à travers les siècles.

Rdv devant la mairie – Office de Tourisme de Collonges-la-Rouge

Se présenter 15 min avant l’horaire de départ

Réservation obligatoire.

2023-12-28 fin : 2023-12-28 . EUR.

Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



During this festive season, Mme de Vassinhac invites you to discover Collonges-la-Rouge in her company. By torchlight, she’ll take young and old alike on a tour of the village’s history and Christmas traditions through the centuries.

Rdv in front of the town hall – Office de Tourisme de Collonges-la-Rouge

Please arrive 15 min before departure time

Reservations required

Durante estas fiestas, la Sra. de Vassinhac le invita a descubrir Collonges-la-Rouge con ella. A la luz de las antorchas, llevará a grandes y pequeños a descubrir la historia del pueblo y las tradiciones navideñas a lo largo de los siglos.

Punto de encuentro frente al ayuntamiento – Oficina de Turismo de Collonges-la-Rouge

Se ruega llegar 15 minutos antes de la hora de salida

Reserva obligatoria

In dieser festlichen Zeit lädt Frau de Vassinhac Sie ein, Collonges-la-Rouge in ihrer Begleitung zu entdecken. Im Fackelschein führt sie Groß und Klein auf eine Entdeckungsreise durch die Geschichte des Dorfes und die Weihnachtstraditionen im Laufe der Jahrhunderte.

Treffpunkt vor dem Rathaus – Office de Tourisme de Collonges-la-Rouge

15 Min. vor der Abfahrtszeit eintreffen

Reservierung erforderlich

