Les associations Cazalrando et Team Ultraventures vous invitent à une journée gratuite de sport et de découverte des nouveaux circuits de la base Quercy Outdoor. Elles vous proposent de les accompagner sur les chemins pour un trail de 12km et une randonnée pédestre de 10km.

Cela vous permettra de vous immerger dans les paysages enchanteurs de Cazals.

Apportez votre enthousiasme, votre esprit d’aventure et votre énergie, et préparez-vous à vivre des moments mémorables au cœur de la nature.

Nous avons hâte de vous accueillir et de partager cette expérience unique avec vous !.

The Cazalrando and Team Ultraventures associations invite you to a free day of sport and discovery of the new circuits at the Quercy Outdoor base. Join them for a 12km trail and a 10km hike.

This will allow you to immerse yourself in the enchanting Cazals landscape.

Bring your enthusiasm, your spirit of adventure and your energy, and get ready to experience memorable moments in the heart of nature.

We look forward to welcoming you and sharing this unique experience with you!

Las asociaciones Cazalrando y Team Ultraventures te invitan a una jornada gratuita de deporte y descubrimiento de los nuevos circuitos de la base Quercy Outdoor. Únete a ellos en un recorrido de 12 km y una caminata de 10 km.

Esto te permitirá sumergirte en los encantadores paisajes de Cazals.

Trae tu entusiasmo, tu espíritu de aventura y tu energía, y prepárate para vivir momentos memorables en plena naturaleza.

Estaremos encantados de recibirte y compartir contigo esta experiencia única

Die Vereine Cazalrando und Team Ultraventures laden Sie zu einem kostenlosen Sporttag ein, an dem Sie die neuen Strecken der Basis Quercy Outdoor entdecken können. Sie bieten Ihnen an, sie auf den Wegen bei einem 12 km langen Trail und einer 10 km langen Wanderung zu begleiten.

So können Sie in die zauberhafte Landschaft von Cazals eintauchen.

Bringen Sie Ihre Begeisterung, Ihren Abenteuergeist und Ihre Energie mit und bereiten Sie sich auf unvergessliche Momente im Herzen der Natur vor.

Wir freuen uns darauf, Sie willkommen zu heißen und diese einzigartige Erfahrung mit Ihnen zu teilen!

