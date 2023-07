Visite nocturne théâtrale à Beaulieu-sur-Dordogne ! RDV devant l’Office de Tourisme Beaulieu-sur-Dordogne, 12 juillet 2023, Beaulieu-sur-Dordogne.

Beaulieu-sur-Dordogne,Corrèze

Voyagez à travers le temps lors d’une visite nocturne théâtralisée unique à Beaulieu-sur-Dordogne ! Rejoignez Anne et Jehan, les gardiens du cours du temps, dans leur quête pour retrouver un objet égaré dans l’histoire de la ville.

Les visiteurs auront l’occasion de se plonger dans une aventure extraordinaire, où le passé prend vie à travers des scénettes magistralement interprétées par des acteurs costumés. Laissez-vous transporter à travers les époques et venez percer les secrets bien gardés de Beaulieu-sur-Dordogne !.

2023-07-12 fin : 2023-07-12 22:15:00. EUR.

RDV devant l’Office de Tourisme

Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Travel back in time on a unique theatrical nocturnal tour of Beaulieu-sur-Dordogne! Join Anne and Jehan, the guardians of the passage of time, on their quest to find an object lost in the town’s history.

Visitors will have the opportunity to immerse themselves in an extraordinary adventure, where the past comes to life through masterly scenes performed by costumed actors. Let yourself be transported back in time and discover the well-kept secrets of Beaulieu-sur-Dordogne!

Viaje en el tiempo en una visita nocturna teatralizada única de Beaulieu-sur-Dordogne Únase a Anne y Jehan, los guardianes del paso del tiempo, en su búsqueda de un objeto perdido en la historia de la ciudad.

Los visitantes tendrán la oportunidad de sumergirse en una aventura extraordinaria, donde el pasado cobra vida a través de escenas magistrales interpretadas por actores disfrazados. Déjese transportar en el tiempo y descubra los secretos bien guardados de Beaulieu-sur-Dordogne

Reisen Sie bei einer einzigartigen theatralischen Nachtführung in Beaulieu-sur-Dordogne durch die Zeit! Begleiten Sie Anne und Jehan, die Wächter über den Lauf der Zeit, auf ihrer Suche nach einem verirrten Gegenstand aus der Geschichte der Stadt.

Die Besucher haben die Gelegenheit, in ein außergewöhnliches Abenteuer einzutauchen, in dem die Vergangenheit durch meisterhaft von kostümierten Schauspielern dargebotene Szenen zum Leben erweckt wird. Lassen Sie sich durch die Epochen entführen und lüften Sie die gut gehüteten Geheimnisse von Beaulieu-sur-Dordogne!

