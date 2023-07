Visite nocturne aux flambeaux de Collonges-la-Rouge RDV devant l’Office de Tourisme 20h30 Collonges-la-Rouge, 10 juillet 2023, Collonges-la-Rouge.

Collonges-la-Rouge,Corrèze

Laissez-vous conter l’histoire et les légendes surprenantes de Collonges-la-Rouge à la tombée de la nuit. Cette visite saura emporter petits et grands dans un étonnant voyage.

RDV à 20 h 30 pour un départ à 21 h.

Inscription obligatoire.

2023-07-10 fin : 2023-07-10 22:15:00. EUR.

RDV devant l’Office de Tourisme 20h30

Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Let Collonges-la-Rouge’s surprising history and legends be told to you as night falls. This tour will take young and old on an amazing journey.

Meet at 8:30 p.m. for a 9 p.m. departure.

Registration required

Deje que le contemos la sorprendente historia y las leyendas de Collonges-la-Rouge mientras cae la noche. Este recorrido llevará a grandes y pequeños a un viaje sorprendente.

Encuentro a las 20.30 h para una salida a las 21 h.

Inscripción obligatoria

Lassen Sie sich bei Einbruch der Dunkelheit die Geschichte und die überraschenden Legenden von Collonges-la-Rouge erzählen. Dieser Rundgang wird Groß und Klein auf eine erstaunliche Reise mitnehmen.

Treffpunkt um 20:30 Uhr, Abfahrt um 21:00 Uhr.

Anmeldung erforderlich

