VISITE DÉCOUVERTE DE SAINTE-MARIE-DU-BOIS RDV devant l’église Sainte-Marie-du-Bois, 15 octobre 2023, Sainte-Marie-du-Bois.

Sainte-Marie-du-Bois,Mayenne

Partez avec un guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne à la découverte de Sainte Marie du Bois.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

RDV devant l’église

Sainte-Marie-du-Bois 53110 Mayenne Pays de la Loire



Discover Sainte Marie du Bois with a guide from the Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne

Acompañe a un guía del Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne para descubrir Sainte Marie du Bois

Gehen Sie mit einem Fremdenführer des Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne auf Entdeckungsreise in Sainte Marie du Bois

Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire