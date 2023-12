[Visite guidée] L’église Saint-Rémy et son retable RDV devant l’église Saint-Rémy Dieppe, 19 janvier 2024, Dieppe.

Dieppe Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 15:00:00

fin : 2024-01-19

On raconte qu’à la fin du XVIIᵉ siècle, un prêtre aurait chanté si fort qu’une partie de l’église se serait écroulée… À l’intérieur, ornant la chapelle axiale de l’église, le retable majeur illustre de ses feuilles d’or et bois polychromes la grande reconquête artistique de la Contre-Réforme..

RDV devant l’église Saint-Rémy

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



