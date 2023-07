Visite découverte du Larchant ancien RDV devant l’église Saint Mathurin Larchant Catégories d’Évènement: Larchant

Seine-et-Marne Visite découverte du Larchant ancien RDV devant l’église Saint Mathurin Larchant, 16 septembre 2023, Larchant. Visite découverte du Larchant ancien Samedi 16 septembre, 11h30 RDV devant l’église Saint Mathurin Entrée libre Découvrez le Larchant ancien, à l’aide des QR codes installés dans le village. Pensez à apporter vos téléphones portables. RDV devant l’église Saint Mathurin Place du Pilori 77760 Larchant Larchant 77760 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:30:00+02:00

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:30:00+02:00 © F. Babin Détails Catégories d’Évènement: Larchant, Seine-et-Marne Autres Lieu RDV devant l'église Saint Mathurin Adresse Place du Pilori 77760 Larchant Ville Larchant Departement Seine-et-Marne Lieu Ville RDV devant l'église Saint Mathurin Larchant

RDV devant l'église Saint Mathurin Larchant Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/larchant/