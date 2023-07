Visite de l’église de Larchant sur le thème de la Jérusalem céleste RDV devant l’église Saint Mathurin Larchant Catégories d’Évènement: Larchant

Seine-et-Marne Visite de l’église de Larchant sur le thème de la Jérusalem céleste RDV devant l’église Saint Mathurin Larchant, 16 septembre 2023, Larchant. Visite de l’église de Larchant sur le thème de la Jérusalem céleste Samedi 16 septembre, 10h00 RDV devant l’église Saint Mathurin Entrée libre La Jérusalem céleste, symbole du royaume de Dieu dans l’au-delà, promise à tous ceux qui pratiquent la vertu et luttent contre le mal, est profondément ancrée dans l’imaginaire des chrétiens du Moyen-Âge. L’église Saint-Mathurin de Larchant construite au XIIe et XIIIe siècle, sa cité, son enceinte circulaire, l’organisation du territoire qui l’entoure, concrétisent cette vision de la cité idéale. RDV devant l’église Saint Mathurin Place du Pilori 77760 Larchant Larchant 77760 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

