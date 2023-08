Visite guidée : Le centre ancien – Journées Européennes du Patrimoine RDV devant l’église Notre-Dame Étoile-sur-Rhône, 16 septembre 2023, Étoile-sur-Rhône.

Étoile-sur-Rhône,Drôme

Situé en hauteur, poste de surveillance idéal sur la vallée du Rhône, le bourg d’Étoile est riche d’un patrimoine exceptionnel tant civil que religieux..

2023-09-16 16:00:00 fin : 2023-09-16 . .

RDV devant l’église Notre-Dame

Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Situated on a high ground, ideal surveillance post on the Rhone valley, the village of Etoile is rich of an exceptional civil and religious heritage.

Situada en una colina, mirador ideal sobre el valle del Ródano, la ciudad de Étoile posee un patrimonio civil y religioso excepcional.

Der hoch gelegene Marktflecken Étoile, ein idealer Beobachtungsposten über dem Rhônetal, ist reich an einem außergewöhnlichen zivilen und religiösen Erbe.

Mise à jour le 2023-08-26 par Valence Romans Tourisme