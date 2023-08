Pays d’Art et d’Histoire : Journée hommage Nino Ferrer Rdv devant l’église de St-Michel de Bannières Saint-Michel-de-Bannières, 8 octobre 2023, Saint-Michel-de-Bannières.

Saint-Michel-de-Bannières,Lot

Pendant toute une journée, venez partager des moments de rencontre autour de Nino Ferrer. Cet artiste a séjourné au château de Blanat à Saint-Michel de Bannières à la fin des années 70. Cette parenthèse hors du monde musical a été l’occasion pour cet auteur-compositeur d’éditer l’album Blanat. Il a choisi ce lieu isolé pour explorer de nouveaux courants musicaux.

Au programme de cette journée :

– 9h30 : Marche autour du village et du château de Blanat avec interludes musicaux sélectionnés par Olivier Laprévôte

– 11h30 : Inauguration de la plaque de Nino Ferrer

– 12h30 : Pique-nique tiré du sac

– 14h : Visite guidée d’Anne-Marie Pêcheur sur l’histoire du château de Blanat (extérieur et rez-de-chaussée). Ce château construit au XVe et XVIe siècle était celui des seigneurs de Blanat, co-seigneurs de Saint-Michel. En 1573, Guinot de Blanat et Gabrilelle de Rihac y sont assassinés ! Un procès compliqué où le bailli d’Auvergne, père de Gabrielle va jouer un rôle étrange …

– 15h30 : concerts de la chorale « Les galets d’or » et du duo « Agua e Vinho »

Organisé par la commune de Saint-Michel de Bannières, en partenariat avec le service culture de Cauvaldor, le Pays d’Art et d’Histoire Causses et Vallée de la Dordogne, l’association Saint-Michel Passion, le groupe marche Maryse Cellier.

Gratuit sur réservation au 06 76 36 93 00.

2023-10-08 10:00:00 fin : 2023-10-08 17:00:00. EUR.

Rdv devant l’église de St-Michel de Bannières

Saint-Michel-de-Bannières 46110 Lot Occitanie



Come and share a day of encounters with Nino Ferrer. This artist stayed at the Château de Blanat in Saint-Michel de Bannières in the late 70s. This interlude from the world of music was the occasion for the songwriter to release the album Blanat. He chose this isolated spot to explore new musical currents.

On the program for the day:

– 9:30 am: Walk around the village and château of Blanat, with musical interludes selected by Olivier Laprévôte

– 11:30am: Inauguration of the Nino Ferrer plaque

– 12:30 pm: Packed lunch

– 2pm: Guided tour by Anne-Marie Pêcheur on the history of Château de Blanat (exterior and first floor). Built in the 15th and 16th centuries, this château belonged to the lords of Blanat, co-lords of Saint-Michel. In 1573, Guinot de Blanat and Gabrilelle de Rihac were murdered here! A complicated trial in which the Bailli d’Auvergne, Gabrielle’s father, plays a strange role?

– 3:30 pm: concerts by the « Les galets d?or » choir and the « Agua e Vinho » duo

Organized by the commune of Saint-Michel de Bannières, in partnership with the Cauvaldor cultural department, the Pays d?Art et d?Histoire Causses et Vallée de la Dordogne, the Saint-Michel Passion association and the Maryse Cellier walking group.

Free on reservation 06 76 36 93 00

Venga a pasar un día entero conociendo a Nino Ferrer. Nino Ferrer se alojó en el castillo de Blanat, en Saint-Michel de Bannières, a finales de los años setenta. Este paréntesis alejado del mundo de la música le sirvió al cantautor para publicar el álbum Blanat. Eligió este lugar aislado para explorar nuevas corrientes musicales.

Programa del día

– 9.30 h: Paseo por el pueblo y el castillo de Blanat, con interludios musicales seleccionados por Olivier Laprévôte

– 11.30 h: Inauguración de la placa Nino Ferrer

– 12.30 h: picnic para llevar

– 14.00 h: Visita guiada por Anne-Marie Pêcheur sobre la historia del castillo de Blanat (exterior y planta baja). Este castillo, construido en los siglos XV y XVI, perteneció a los señores de Blanat, co-señores de Saint-Michel. En 1573, Guinot de Blanat y Gabrilelle de Rihac fueron asesinados aquí Un juicio complicado en el que el Bailli d’Auvergne, padre de Gabrielle, desempeñará un extraño papel..

– 15.30 h: Conciertos del coro « Les galets d’or » y del dúo « Agua e Vinho

Organizado por el municipio de Saint-Michel de Bannières, en colaboración con el departamento cultural de Cauvaldor, el Pays d’Art et d’Histoire Causses et Vallée de la Dordogne, la asociación Saint-Michel Passion y el grupo de senderismo Maryse Cellier.

Gratuito previa reserva en el 06 76 36 93 00

Einen ganzen Tag lang können Sie Momente der Begegnung rund um Nino Ferrer erleben. Dieser Künstler hielt sich Ende der 1970er Jahre im Château de Blanat in Saint-Michel de Bannières auf. Diese Auszeit von der Musikwelt bot dem Komponisten die Gelegenheit, das Album Blanat zu veröffentlichen. Er wählte diesen abgelegenen Ort, um neue musikalische Strömungen zu erforschen.

Das Programm des heutigen Tages :

– 9.30 Uhr: Wanderung um das Dorf und das Schloss Blanat mit musikalischen Einlagen, die von Olivier Laprévôte ausgewählt werden

– 11.30 Uhr: Einweihung der Gedenktafel von Nino Ferrer

– 12.30 Uhr: Picknick aus dem Rucksack

– 14 Uhr: Führung von Anne-Marie Pêcheur über die Geschichte des Schlosses Blanat (Außenbereich und Erdgeschoss). Das im 15. und 16. Jahrhundert erbaute Schloss gehörte den Herren von Blanat, den Mitherren von Saint-Michel. Im Jahr 1573 wurden Guinot de Blanat und Gabrilelle de Rihac dort ermordet! Ein komplizierter Prozess, in dem der Vogt der Auvergne, Gabrielles Vater, eine seltsame Rolle spielen wird?

– 15:30 Uhr: Konzerte des Chors « Les galets d’or » und des Duos « Agua e Vinho »

Organisiert von der Gemeinde Saint-Michel de Bannières, in Partnerschaft mit der Kulturabteilung von Cauvaldor, dem Pays d’Art et d’Histoire Causses et Vallée de la Dordogne, dem Verein Saint-Michel Passion und der Wandergruppe Maryse Cellier.

Kostenlos mit Reservierung unter 06 76 36 93 00

Mise à jour le 2023-08-25 par VD – Pays Art & Histoire