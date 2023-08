Visite guidée : Histoire et patrimoine – Journées Européennes du Patrimoine RDV devant l’église Combovin, 17 septembre 2023, Combovin.

Combovin,Drôme

Découverte du patrimoine de Combovin, commune située au sein du Parc naturel régional du Vercors. Le village médiéval s’est développé autour de l’église Saint-Martin puis s’est étendu vers le sud au XIXe siècle, le long de la Véore..

2023-09-17 10:30:00

RDV devant l’église

Combovin 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the heritage of Combovin, a commune within the Vercors Regional Nature Park. The medieval village grew up around the church of Saint-Martin, then expanded southwards along the Véore in the 19th century.

Descubra el patrimonio de Combovin, municipio del Parque Natural Regional de Vercors. El pueblo medieval creció alrededor de la iglesia de Saint-Martin, antes de expandirse hacia el sur a lo largo del Véore en el siglo XIX.

Entdecken Sie das Kulturerbe von Combovin, einer Gemeinde im regionalen Naturpark Vercors. Das mittelalterliche Dorf entwickelte sich um die Kirche Saint-Martin und dehnte sich im 19. Jahrhundert entlang des Flusses Véore nach Süden aus.

