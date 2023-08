Visite guidée : Théâtre de la Ville – Journées Européennes du Patrimoine RDV devant le Théâtre Valence, 16 septembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Le Théâtre de la Ville de Valence, inauguré en 1837 est un spectacle à lui tout seul ! Bâtisse sobre à l’extérieur, elle offre de belles surprises à l’intérieur..

2023-09-16

RDV devant le Théâtre place de la Liberté

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Théâtre de la Ville de Valence, inaugurated in 1837, is a show in itself! Sober on the outside, it’s full of surprises on the inside.

El Théâtre de la Ville de Valence, inaugurado en 1837, es un espectáculo en sí mismo Edificio sobrio por fuera, está lleno de sorpresas por dentro.

Das 1837 eingeweihte Stadttheater von Valencia ist ein Spektakel für sich! Von außen ein schlichtes Gebäude, bietet es im Inneren viele Überraschungen.

