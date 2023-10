Médit’action en mouvement RDV devant le théatre de verdure Nyons, 21 octobre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Marche en pleine conscience, guidé par Olivia et Valérie. Reconnexion au corps, à notre être et à notre environnement. Vivre chaque moment présent ensemble. Ayons le courage et la curiosité de vivre cela au cœur de notre cité..

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 12:00:00. .

RDV devant le théatre de verdure

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mindfulness walk, guided by Olivia and Valérie. Reconnect with your body, your being and your environment. Living each present moment together. Let’s have the courage and curiosity to experience this in the heart of our city.

Un paseo de atención plena, guiado por Olivia y Valérie. Reconectar con tu cuerpo, tu ser y tu entorno. Vivir juntos cada momento presente. Tengamos el valor y la curiosidad de experimentar esto en el corazón de nuestra ciudad.

Wanderung in Achtsamkeit, geleitet von Olivia und Valerie. Wiederverbindung mit dem Körper, unserem Wesen und unserer Umgebung. Jeden Moment gemeinsam erleben. Haben wir den Mut und die Neugierde, dies im Herzen unserer Stadt zu leben.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale