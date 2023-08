Visite guidée : Visite contée au parc de Lorient – Journées Européennes du Patrimoine RDV devant le point information du parc Montéléger, 16 septembre 2023, Montéléger.

Montéléger,Drôme

La nature sait être bavarde à ceux qui veulent bien tendre l’oreille. Contes, histoires et légendes… Le parc de Lorient et ses arbres attendent petits et grands, car ils ont beaucoup à vous dire. Une façon ludique et familiale de découvrir ce site..

2023-09-16 14:30:00 fin : 2023-09-16 . .

RDV devant le point information du parc Route de Montéleger

Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Nature knows how to talk to those who are willing to listen. Tales, stories and legends… Lorient Park and its trees are waiting to be discovered by young and old alike, because they have a lot to tell you. A fun, family-friendly way to discover the site.

La naturaleza sabe hablar a los que están dispuestos a escuchar. Cuentos, historias y leyendas… El Parque de Lorient y sus árboles esperan ser descubiertos por grandes y pequeños, porque tienen mucho que contarte. Una forma divertida y familiar de descubrir el lugar.

Die Natur ist gesprächig für diejenigen, die ihre Ohren spitzen. Märchen, Geschichten und Legenden… Der Parc de Lorient und seine Bäume warten auf Groß und Klein, denn sie haben Ihnen viel zu erzählen. Eine spielerische und familienfreundliche Art, diesen Ort zu entdecken.

Mise à jour le 2023-08-26 par Valence Romans Tourisme