Balade à vélo Le Pouliguen – Saint-André-des-Eaux
Samedi 8 octobre, 09h15
RDV devant le petit bassin

Rendez-vous devant le petit bassin à 9h15 pour une balade de 32km jusqu'à Saint-André-des-Eaux.
Public familial. Inscriptions obligatoires : velo.presquile@gmail.com 06 85 55 62 49 ou 06 81 12 19 48

Consignes :

– Venir avec son vélo en bon état (dont état des pneus et des freins).

– Allure modérée.

– Respect du code de la route.

– Port du casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.

– Les mineurs doivent être accompagnés.

– Effectif maximum limité à 16 personnes.

