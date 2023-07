[Balade guidée] L’ère industrielle RDV devant le Musée de l’Horlogerie Saint-Nicolas-d’Aliermont, 3 août 2023, Saint-Nicolas-d'Aliermont.

Saint-Nicolas-d’Aliermont,Seine-Maritime

Venez découvrir ou redécouvrir Saint Nicolas d’Aliermont avec cette balade guidée orientée sur l’industrie de ce village normand.

Réservation obligatoire..

2023-08-03 15:00:00 fin : 2023-08-03 . .

RDV devant le Musée de l’Horlogerie

Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie



Come and discover or rediscover Saint Nicolas d’Aliermont with this guided walk focusing on the industry of this Norman village.

Reservations required.

Venga a descubrir o redescubrir Saint Nicolas d’Aliermont con este paseo guiado centrado en la industria de este pueblo normando.

Imprescindible reservar.

Entdecken oder wiederentdecken Sie Saint Nicolas d’Aliermont bei diesem geführten Spaziergang, der sich an der Industrie dieses normannischen Dorfes orientiert.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche