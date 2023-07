[Balade guidée] Naviguer à travers les âges RDV devant le Musée de l’Horlogerie Saint-Nicolas-d’Aliermont, 27 juillet 2023, Saint-Nicolas-d'Aliermont.

Saint-Nicolas-d’Aliermont,Seine-Maritime

A travers cette visite guidée, vous comprendrez comment les navigateurs arrivaient à se repérer. De l’utilisation de la navigation astronomique en passant par les chronomètres de marine, venez en apprendre davantage !

Tarifs : inclus dans le billet d’entrée au Musée de l’Horlogerie, sous réservation..

2023-07-27 15:00:00 fin : 2023-07-27 . .

RDV devant le Musée de l’Horlogerie

Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie



This guided tour will help you understand how navigators found their way around. From the use of astronomical navigation to marine chronometers, come and learn more!

Price: included with admission to the Musée de l’Horlogerie, subject to reservation.

Esta visita guiada le ayudará a comprender cómo se orientaban los navegantes. Desde el uso de la navegación astronómica hasta los cronómetros marinos, ¡venga a descubrirlo!

Entradas: incluidas en el precio de la entrada al Museo de Relojería, previa reserva.

Bei dieser Führung erfahren Sie, wie die Seefahrer es schafften, sich zu orientieren. Von der Nutzung der astronomischen Navigation bis hin zu Marinechronometern – lernen Sie mehr!

Tarife: In der Eintrittskarte für das Uhrenmuseum enthalten, Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche