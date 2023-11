Avenue Jean Jaurès et monument aux martyrs RDV devant le monument aux martyrs de la Résistance Nîmes, 11 novembre 2023, Nîmes.

Nîmes,Gard

Cette artère, longue d’un 1km 600, projetée au 18ème siècle lors de l’aménagement du Jardin de la Fontaine, devait constituer le nouvel axe de développement urbain..

2023-11-11 14:30:00 fin : 2023-11-11 . EUR.

RDV devant le monument aux martyrs de la Résistance avenue Jean Jaurès

Nîmes 30900 Gard Occitanie



This artery, 1km 600 long, was planned in the 18th century when the Jardin de la Fontaine was laid out, and was to be the new axis of urban development.

Esta arteria de 1,600 km de longitud, proyectada en el siglo XVIII cuando se urbanizaba el Jardín de la Fontaine, debía ser el nuevo eje del desarrollo urbano.

Diese 1,6 km lange Straße, die im 18. Jahrhundert bei der Anlage des Jardin de la Fontaine geplant wurde, sollte die neue Achse der Stadtentwicklung bilden.

Mise à jour le 2023-10-30 par SPL Agate – Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes