[Visite guidée] Dieppe, l’Avent Noël RDV devant le centre aquatique les Bains Dieppe, 20 décembre 2023 15:00, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Noël est la fête préférée des Français. Et pourtant… Quand on y pense, il ne faut pas plus de quelques minutes pour que les cadeaux soient déballés, quelques heures tout au plus pour que le festin soit terminé. A l’éphémère nous trouvons du réconfort en pensant que 7 jours plus tard nous veillerons le Nouvel An.

Au fond, ce qui nous inspire quand l’hiver fait tomber la nuit en pleine journée, c’est surtout l’esprit de Noël. Un esprit auquel on donne vie en illuminant nos villes, en arrangeant nos vitrines. Ce qui fait la fête, ce sont ses préparatifs. Mais quels étaient-ils dans le Dieppe d’antan ?

Rendez-vous devant le centre aquatique Les Bains.

Un petit livret-jeu est prévu pour agrémenter la visite des enfants.

Réservation obligatoire.

2023-12-20 15:00:00 fin : 2023-12-20 . .

RDV devant le centre aquatique les Bains

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Christmas is France’s favorite holiday. And yet… When you think about it, it takes no more than a few minutes for the presents to be unwrapped, a few hours at most for the feast to be over. The ephemeral is comforted by the thought that 7 days later we’ll be ringing in the New Year.

Deep down, what inspires us when winter brings darkness in the middle of the day is above all the spirit of Christmas. A spirit we bring to life by lighting up our towns and arranging our shop windows. It’s the preparations that make the party. But what were they like in the Dieppe of yesteryear?

Meet in front of Les Bains aquatic center.

A small booklet-game is provided to enhance the children’s visit.

Reservations required

La Navidad es la fiesta favorita de los franceses. Y sin embargo… Cuando se piensa en ello, no se tarda más que unos minutos en desenvolver los regalos y, como mucho, unas horas en terminar la fiesta. Nos consuela la idea efímera de que 7 días más tarde estaremos celebrando el Año Nuevo.

En el fondo, lo que nos inspira cuando el invierno trae la oscuridad en pleno día es sobre todo el espíritu de la Navidad. Un espíritu al que damos vida iluminando nuestras ciudades y arreglando nuestros escaparates. Son los preparativos los que hacen que las fiestas sean tan especiales. Pero, ¿cómo eran en la Dieppe de antaño?

Nos reuniremos frente al centro acuático de Les Bains.

Habrá un folleto con juegos para que los niños disfruten de la visita.

Imprescindible reservar

Weihnachten ist das beliebteste Fest der Franzosen. Und doch … Wenn wir daran denken, dauert es nicht länger als ein paar Minuten, bis die Geschenke ausgepackt sind, höchstens ein paar Stunden, bis das Festmahl beendet ist. In der Vergänglichkeit finden wir Trost, wenn wir daran denken, dass wir sieben Tage später das neue Jahr bewachen werden.

Im Grunde ist es vor allem der Geist von Weihnachten, der uns inspiriert, wenn der Winter mitten am Tag die Nacht hereinbrechen lässt. Ein Geist, den wir zum Leben erwecken, indem wir unsere Städte beleuchten und unsere Schaufenster arrangieren. Was das Fest ausmacht, sind seine Vorbereitungen. Aber wie sahen diese Vorbereitungen im alten Dieppe aus?

Treffpunkt ist vor dem Wassersportzentrum Les Bains.

Ein kleines Heftchen mit Spielen soll den Besuch der Kinder auflockern.

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie