La Société Métallurgique de Normandie, 30 ans après | RDV Découverte Rdv devant la Renaissance Mondeville, 13 juin 2024, Mondeville.

Mondeville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-13 14:00:00

fin : 2024-06-13 15:30:00

30 ans après sa fermeture, l’usine SMN perdure un peu à travers ses derniers vestiges: les postes des gardes, le réfrigérant, l’ancien atelier électrique. La visite se propose d’évoquer ce passé industriel à la rencontre de ses derniers restes visibles et de souligner l’importance de la main d’oeuvre étrangère dans ce projet sidérurgique unique dans le grand ouest.

Une visite proposée par l’association Mémoire et Patrimoine S.M.N..

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 11 janvier 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham..

30 ans après sa fermeture, l’usine SMN perdure un peu à travers ses derniers vestiges: les postes des gardes, le réfrigérant, l’ancien atelier électrique. La visite se propose d’évoquer ce passé industriel à la rencontre de ses derniers restes visibles et de souligner l’importance de la main d’oeuvre étrangère dans ce projet sidérurgique unique dans le grand ouest.

Une visite proposée par l’association Mémoire et Patrimoine S.M.N..

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 11 janvier 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

30 ans après sa fermeture, l’usine SMN perdure un peu à travers ses derniers vestiges: les postes des gardes, le réfrigérant, l’ancien atelier électrique. La visite se propose d’évoquer ce passé industriel à la rencontre de ses derniers restes visibles et de souligner l’importance de la main d’oeuvre étrangère dans ce projet sidérurgique unique dans le grand ouest.

Une visite proposée par l’association Mémoire et Patrimoine S.M.N..

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 11 janvier 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

.

Rdv devant la Renaissance Rue de l’Hôtellerie

Mondeville 14120 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Caen la Mer