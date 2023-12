La place des femmes dans la cité ouvrière de la S.M.N. | RDV Découverte Rdv devant la Renaissance Mondeville, 15 mars 2024, Mondeville.

Mondeville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 14:00:00

fin : 2024-03-15 16:00:00

Selon le modèle paternaliste, un ouvrier doit être marié. La femme y occupe donc une place essentielle. Grâce à des témoignages et des documents variés nous verrons comment ces femmes ont vécu ces années d’usine à l’atelier, au foyer, dans le club de sport, à l’école ainsi que dans leurs engagements personnels.

Une visite proposée par l’association Mémoire et Patrimoine SMN.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 11 janvier 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham..

Rdv devant la Renaissance Rue de l’Hôtellerie

Mondeville 14120 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-26 par OT Caen la Mer