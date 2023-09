Les cités Émile-Dubois et de La Maladrerie à Aubervilliers. Expérimentations d’habitat social de la seconde moitié du XXe siècle RDV devant la Poste Aubervilliers, 14 octobre 2023, Aubervilliers.

Les cités Émile-Dubois et de La Maladrerie à Aubervilliers. Expérimentations d’habitat social de la seconde moitié du XXe siècle 14 et 15 octobre RDV devant la Poste Sur inscription

L’Association pour un Musée du Logement Populaire (AMuLoP) vous convie les 14 et 15 octobre, lors des Journées nationales de l’architecture, à une balade dans le quartier du Montfort à Aubervilliers, à la découverte de l’habitat social et des manières d’habiter des couches populaires. Réalisées à vingt ans d’intervalle, la cité Émile-Dubois, appelée les « 800 » depuis sa construction par l’architecte Raymond Lopez en 1959 et la cité de La Maladrerie, qui rassemble 900 logements, construite par Renée Gailhoustet entre 1977 et 1989, sont emblématiques de la production architecturale et urbaine de la seconde moitié du XXe siècle. La réhabilitation de la cité Émile-Dubois par plusieurs équipes d’architectes dans les années 1980 sera également mise en perspective.

Lieu de rendez-vous : Devant la Poste, 166 rue Danielle Casanova (93 800 Aubervilliers)

RDV devant la Poste 166 rue Danielle Casanova 93800 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Maladrerie – Émile Dubois Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « vpah@plainecommune.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.exploreparis.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tourisme-plainecommune-paris.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

2023-10-15T14:30:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00

Fabrice Gaboriau / Plaine Commune