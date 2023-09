Visite guidée « Histoire et patrimoine à Upie » RDV devant la mairie Upie, 21 octobre 2023, Upie.

Upie,Drôme

Circuit découverte autour de l’histoire et du patrimoine bâti du village d’Upie..

2023-10-21 14:30:00 fin : 2023-10-21 . EUR.

RDV devant la mairie

Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discovery tour of the history and built heritage of the village of Upie.

Descubra la historia y el patrimonio construido del pueblo de Upie.

Entdeckungstour rund um die Geschichte und das bauliche Erbe des Dorfes Upie.

Mise à jour le 2023-09-27 par Valence Romans Tourisme