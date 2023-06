Visite guidée du village de Compeyre avec un habitant RDV devant la Mairie Compeyre, 28 juin 2023, Compeyre.

Compeyre,Aveyron

Rendez-vous tous les mercredis du 4 juillet au 06 septembre 2023 à 10h devant la mairie de Compeyre pour une visite guidée historique du village..

RDV devant la Mairie

Compeyre 12520 Aveyron Occitanie



Meet us every Wednesday from July 4th to September 6th 2023 at 10am in front of Compeyre’s town hall for a historical guided tour of the village.

Todos los miércoles del 4 de julio al 6 de septiembre de 2023, a las 10 h frente al ayuntamiento de Compeyre para una visita guiada histórica del pueblo.

Wir treffen uns jeden Mittwoch vom 4. Juli bis zum 06. September 2023 um 10 Uhr vor dem Rathaus von Compeyre zu einer historischen Führung durch das Dorf.

Mise à jour le 2023-06-14 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU