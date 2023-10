Visite nocturne Halloween de Collonges-La-Rouge RDV devant la mairie Collonges-la-Rouge, 31 octobre 2023, Collonges-la-Rouge.

Collonges-la-Rouge,Corrèze

On raconte qu’à Collonges-la-Rouge, une sorcière vit dans une petite masure. Elle n’en sort que le soir d’Halloween pour entraîner les visiteurs les plus courageux à la découverte des mystères et des légendes que les villageois se racontent à la tombée de la nuit. Au travers des ruelles sombres, elle emmènera petits et grands jusqu’aux portes du château de Vassinhac, où vous attendent des fantômes qui ne se réveillent que cette nuit-là.

Déguisements bienvenus et bonbons à la clé !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

RDV devant la mairie

Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



It is said that in Collonges-la-Rouge, a witch lives in a small house. She only comes out on Halloween night to take the bravest visitors to discover the mysteries and legends that the villagers tell each other at nightfall. Through the dark alleys, she will take young and old alike to the gates of the castle of Vassinhac, where ghosts await you that only wake up that night.

Disguises are welcome and sweets are on the menu!

Se dice que en Collonges-la-Rouge vive una bruja en una pequeña casucha. Sólo sale la noche de Halloween para llevar a los visitantes más valientes a descubrir los misterios y leyendas que los habitantes del pueblo se cuentan al caer la noche. A través de las oscuras callejuelas, llevará a pequeños y mayores hasta las puertas del castillo de Vassinhac, donde aguardan los fantasmas que sólo despiertan esa noche.

Los disfraces son bienvenidos y ¡se ofrecen dulces!

Man erzählt sich, dass in Collonges-la-Rouge eine Hexe in einem kleinen Häuschen lebt. Sie verlässt es nur am Halloween-Abend, um die mutigsten Besucher auf eine Entdeckungsreise durch die Geheimnisse und Legenden mitzunehmen, die sich die Dorfbewohner bei Einbruch der Dunkelheit erzählen. Durch die dunklen Gassen führt sie Groß und Klein bis zu den Toren des Schlosses von Vassinhac, wo Geister auf Sie warten, die nur in dieser Nacht erwachen.

Verkleidungen sind willkommen und Süßigkeiten winken!

