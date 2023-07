[Visite expresso] Lecture de paysage RDV devant la chapelle Notre Dame de Bonsecours Dieppe, 4 août 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Perchés sur la falaise, venez lire les lignes du paysage. Une façon contemplative de découvrir l’histoire de la ville.

→ Le principe des visites expresso : Pendant votre pause déjeuner, un·e guide Dieppe Ville d’Art et d’Histoire vous dévoile un moment de l’histoire de Dieppe. A l’issue de la visite (30 minutes) et pour prolonger les échanges avec le guide, le thé ou café tirés du thermos vous est offert !.

2023-08-04 10:00:00 fin : 2023-08-04 10:30:00. .

RDV devant la chapelle Notre Dame de Bonsecours

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Perched on the cliff, come and read the lines of the landscape. A contemplative way to discover the town?s history.

? Expresso Tours: During your lunch break, a Dieppe Ville d’Art et d’Histoire guide reveals a moment in Dieppe?s history. At the end of the tour (30 minutes), to extend your conversation with the guide, tea or coffee from the thermos is offered to you!

Encaramado en los acantilados, venga a leer las líneas del paisaje. Una forma contemplativa de descubrir la historia de la ciudad.

? El principio de las visitas exprés: durante la pausa para comer, un guía de Dieppe Ville d’Art et d’Histoire le desvelará un momento de la historia de Dieppe. Al final del recorrido (30 minutos) y para prolongar las conversaciones con el guía, ¡se ofrece té o café del termo!

Auf den Klippen können Sie die Linien der Landschaft lesen. Eine kontemplative Art, die Geschichte der Stadt zu entdecken.

? Das Prinzip der Espresso-Touren: Während Ihrer Mittagspause erzählt Ihnen ein/e Stadtführer/in von Dieppe Ville d’Art et d’Histoire einen Teil der Geschichte von Dieppe. Am Ende der Führung (30 Minuten) und zur Verlängerung des Austauschs mit dem Stadtführer erhalten Sie Tee oder Kaffee aus der Thermoskanne!

