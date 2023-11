[Visite expresso] Pont Colbert : La cabine de manœuvre de Jean Prouvé RDV devant la cabine de manoeuvre du Pont Colbert Dieppe, 18 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Désormais classé Monument historique, le fascinant « pont qui tourne » vous livre tous ses secrets !

Ce centenaire est le seul pont tournant d’Europe encore en service.

Les pontiers transmettent leur savoir-faire de génération en génération et vous ouvrirons les portes de la salle des machines où vous découvrirez que le pont est manœuvré à la force de l’eau !

– Réservation obligatoire -.

2023-11-18 15:00:00 fin : 2023-11-18 . .

RDV devant la cabine de manoeuvre du Pont Colbert

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Now a listed historic monument, the fascinating « Spinning Bridge » reveals all its secrets!

This century-old structure is the only swing bridge in Europe still in service.

The bridge operators pass on their know-how from generation to generation, and open the doors to the engine room, where you’ll discover that the bridge is powered by water!

– Reservations required

Este fascinante « puente giratorio », declarado monumento histórico, desvela todos sus secretos

Este puente centenario es el único puente giratorio de Europa que sigue en servicio.

Los operarios del puente transmiten sus conocimientos de generación en generación, y le abrirán las puertas de la sala de máquinas para mostrarle cómo se acciona el puente con la fuerza del agua

– Imprescindible reservar

Die faszinierende « Brücke, die sich dreht », die mittlerweile unter Denkmalschutz steht, enthüllt all ihre Geheimnisse!

Diese 100 Jahre alte Drehbrücke ist die einzige in Europa, die noch in Betrieb ist.

Die Brückenbauer geben ihr Wissen von Generation zu Generation weiter und öffnen Ihnen die Türen zum Maschinenraum, wo Sie entdecken werden, dass die Brücke mit Wasserkraft angetrieben wird!

– Reservierung erforderlich –

