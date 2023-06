DES MAINS D’OR ET DES AMPOULES ! RDV des villageois Lépanges-sur-Vologne, 12 juin 2023, Lépanges-sur-Vologne.

Lépanges-sur-Vologne,Vosges

Stage de bricolage – création artistique autour du Tambouille Festival

Pour les 11-18 ans

À partir d’éléments du quotidien, laissez libre cours à votre imagination

pour investir visuellement le Tambouille Festival.

Stage du 24 au 28 juillet à la salle du rendez-vous des villageois à Lépanges-sur-Vologne

et sur les sites du Tambouille Festival pour les installations du 26 au 28 juillet.

Travail avec un artiste plasticien

En partenariat avec la commune de Lépanges-sur-Vologne et le Tambouille festival

Contactez-nous pour réserver. Enfants

Vendredi à 14:00:00 ; fin : . EUR.

RDV des villageois rue du stade

Lépanges-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est



DIY workshop – artistic creation around the Tambouille Festival

For 11-18 year-olds

Use everyday items to give free rein to your imagination

to visually take over the Tambouille Festival.

From July 24 to 28 at the Salle du rendez-vous des villageois in Lépanges-sur-Vologne

and on the Tambouille Festival sites for installations from July 26 to 28.

Work with a visual artist

In partnership with the commune of Lépanges-sur-Vologne and the Tambouille Festival

Contact us to book

Taller de bricolaje – creación artística en torno a la Fiesta de la Tambouille

Para jóvenes de 11 a 18 años

Utiliza objetos cotidianos para dar rienda suelta a tu imaginación

para crear un impacto visual para el Festival Tambouille.

Del 24 al 28 de julio en la Sala del Encuentro de los Pueblos de Lépanges-sur-Vologne

y en los emplazamientos del Festival Tambouille para las instalaciones del 26 al 28 de julio.

Trabajar con un artista plástico

En colaboración con el municipio de Lépanges-sur-Vologne y el Festival Tambouille

Contacte con nosotros para reservar

Bastelkurs – künstlerisches Gestalten rund um das Tambouille Festival

Für 11- bis 18-Jährige

Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und verwenden Sie alltägliche Gegenstände

um das Tambouille Festival visuell zu gestalten.

Workshop vom 24. bis 28. Juli im Saal des Treffpunkts der Dorfbewohner in Lépanges-sur-Vologne

und an den Orten des Tambouille Festivals für die Installationen vom 26. bis 28. Juli.

Arbeit mit einem bildenden Künstler

In Partnerschaft mit der Gemeinde Lépanges-sur-Vologne und dem Tambouille Festival

Kontaktieren Sie uns, um zu reservieren

Mise à jour le 2023-06-09 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES