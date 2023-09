GOÛTER-SPECTACLE D’HALLOWEEN RDV des Villageois Lépanges-sur-Vologne, 31 octobre 2023, Lépanges-sur-Vologne.

Lépanges-sur-Vologne,Vosges

Mardi 31 octobre à partir de 14h30 pour le public. un spectacle de marionnettes sur Halloween suivi d’un gouter offert par l’association L’Aventure Lépangeoise. Venir déguisé !!!. Enfants

Mardi 2023-10-31 14:30:00 fin : 2023-10-31 17:00:00. 6 EUR.

RDV des Villageois rue du Stade

Lépanges-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est



Tuesday October 31 from 2.30pm for the public. a puppet show on Halloween followed by a snack offered by the association L’Aventure Lépangeoise. Come in disguise!

Martes 31 de octubre a partir de las 14.30 h para el público en general. Espectáculo de marionetas sobre Halloween seguido de una merienda ofrecida por la asociación L’Aventure Lépangeoise. ¡¡¡Ven disfrazado!!!

Dienstag, den 31. Oktober ab 14:30 Uhr für die Öffentlichkeit. Ein Puppentheaterstück über Halloween mit anschließendem Imbiss, der vom Verein L’Aventure Lépangeoise angeboten wird. Verkleidet kommen!!!

Mise à jour le 2023-09-18 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES