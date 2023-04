MARCHE DES AVENTURIERS RDV des villageois Lépanges-sur-Vologne OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES Lépanges-sur-Vologne Catégories d’Évènement: Lépanges-sur-Vologne

2023-05-14 07:45:00 – 2023-05-14 15:00:00

Vosges Lépanges-sur-Vologne . Marche à départs libres de 7h45 à 14h30, départ et arrivée au RDV des villageois à Lépanges sur Vologne ! Choix entre 2 parcours : 6 ou 12 km.

Chemins caillouteux = difficultés en poussette = prévoir plutôt le porte bébé . Chiens attachés en laisse.

Promenade agréable seul ou en famille, avec ravitaillement, sur les communes de Lepanges & Prey !

3€ la participation.

L’équipe vous attend nombreux ! +33 6 06 88 53 12 W.AGATY

