RDV des petits curieux “Brico-maman” Istres, 28 mai 2022, Istres. RDV des petits curieux “Brico-maman” Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres

2022-05-28 15:00:00 – 2022-05-28 17:00:00 Médiathèque CEC Les Heures Claires

Sur inscription 04 42 11 24 62 La fête des mamans approche, mais chut, c’est un secret ! Les livres aussi aiment beaucoup les mamans, alors nous lirons ensemble quelques histoires tendres et rigolotes. Mais surtout, nous fabriquerons un petit cadeau surprise à offrir le jour J ! +33 4 42 11 28 40



Sur inscription 04 42 11 24 62 Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres

