Rdv des Parents #6 , le mardi 17 mai à 20h avec le psychanalyste Marc Babin, organisé par le LAEP La Maison Bleue Salle des fêtes de Montmeyran Montmeyran Catégories d’évènement: Drôme

Montmeyran

Rdv des Parents #6 , le mardi 17 mai à 20h avec le psychanalyste Marc Babin, organisé par le LAEP La Maison Bleue Salle des fêtes de Montmeyran, 17 mai 2022, Montmeyran. Rdv des Parents #6 , le mardi 17 mai à 20h avec le psychanalyste Marc Babin, organisé par le LAEP La Maison Bleue

Salle des fêtes de Montmeyran, le mardi 17 mai à 20:00

Quand les enfants se disputent… Que ce soit entre frères et soeurs ou avec les copains, comment réagir, faut-il intervenir ? Temps d’échanges animé par Marc Babin, psychanalyste, pour aider les parents à prendre du recul face à ces situations. Colères, caprices bagarres entre enfants…Bienveillance, autorité? Quelle parole? Salle des fêtes de Montmeyran 7 Rue Jean Malosse 26120 Montmeyran Montmeyran Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-17T20:00:00 2022-05-17T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montmeyran Autres Lieu Salle des fêtes de Montmeyran Adresse 7 Rue Jean Malosse 26120 Montmeyran Ville Montmeyran lieuville Salle des fêtes de Montmeyran Montmeyran Departement Drôme

Salle des fêtes de Montmeyran Montmeyran Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmeyran/

Rdv des Parents #6 , le mardi 17 mai à 20h avec le psychanalyste Marc Babin, organisé par le LAEP La Maison Bleue Salle des fêtes de Montmeyran 2022-05-17 was last modified: by Rdv des Parents #6 , le mardi 17 mai à 20h avec le psychanalyste Marc Babin, organisé par le LAEP La Maison Bleue Salle des fêtes de Montmeyran Salle des fêtes de Montmeyran 17 mai 2022 Montmeyran Salle des fêtes de Montmeyran Montmeyran

Montmeyran Drôme