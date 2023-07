L’incroyable La Verna – sortie CPIE Rdv départ : commune de Sainte Engrace Arette, 2 septembre 2023, Arette.

Arette,Pyrénées-Atlantiques

Par l’intermédiaire d’une randonnée passant par un chemin historique encadrée par un accompagnateur en montagne, vous allez découvrir l’immense salle de la Verna: la plus grande salle souterraine au monde qui se visite.

A partir de 12 ans – 3h de marche 400m de dénivelé- 6km en tout.

Prévoir tenue de randonnée et pique-nique

Rdv pour le départ sur la commune de Saint-Engrâce..

2023-09-02 17:00:00.

Rdv départ : commune de Sainte Engrace

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On a hike along a historic path supervised by a mountain guide, you’ll discover the huge Verna chamber: the largest underground chamber in the world that can be visited.

From age 12 – 3h walk, 400m ascent – 6km in all.

Bring hiking gear and a picnic

Meeting point at Saint-Engrâce.

En una excursión por un sendero histórico supervisada por un guía de montaña, descubrirá la inmensa cámara de Alverna: la mayor cámara subterránea visitable del mundo.

A partir de 12 años – 3 horas de marcha, 400 m de ascenso – 6 km en total.

Traiga equipo de senderismo y un picnic

Punto de encuentro en Saint-Engrâce.

Auf einer von einem Bergführer geführten Wanderung über einen historischen Pfad entdecken Sie die riesige Verna-Halle: die größte unterirdische Halle der Welt, die besichtigt werden kann.

Ab 12 Jahren – 3 Stunden Wanderung, 400 m Höhenunterschied, 6 km insgesamt.

Wanderkleidung und Picknick mitbringen

Treffpunkt für den Start in der Gemeinde Saint-Engrâce.

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de Tourisme du Haut-Béarn