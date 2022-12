RDV de midi / Phil’o MUDO Beauvais Beauvais SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme de l'Agglomération du Beauvaisis Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise Beauvais 0 0 Quand l’art rencontre la philosophie : Jocelyne Breton-Detot, professeure de philosophie, croise son regard avec celui des artistes et vous invite au dialogue autour de l’exposition « En coulisses. Les dessous d’un musée ». Vendredi 21 janvier, de 12h à 13h. Entrée gratuite.

Réservation conseillée. contact.mudo@mudo.oise.fr +33 034410405 http://mudo.oise.fr/ MUDO-Musée de l’Oise

