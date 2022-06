RDV DE L’ÉTÉ : MOULIN DE LA GUÉNAUDIÈRE Grez-en-Bouère, 18 août 2022, Grez-en-Bouère.

RDV DE L’ÉTÉ : MOULIN DE LA GUÉNAUDIÈRE

Lieu-dit La Guénaudière Grez-en-Bouère Mayenne

2022-08-18 – 2022-08-18

Grez-en-Bouère

Mayenne

Grez-en-Bouère

Qu’est-ce qu’un moulin cavier ? Comment communiquez à travers les ailes d’un moulin ? Vous vous posez ces questions et souhaitez en apprendre plus sur le moulin de la Guénaudière ? Alors venez assister à la visite du moulin cavier proposée par l’office de tourisme du Pays de Meslay-Grez. Vous découvrirez l’histoire, le fonctionnement et le langage de ce moulin unique en Mayenne.

Rendez-vous à 14h30 au Moulin de la Guénaudière à Grez-en-Bouère

Nombre de places limité, réservation obligatoire au 02 43 64 29 00 – o.tourisme@paysmeslaygrez.fr

Tout au long de l’éte, l’office de tourisme du Pays de Meslay-Grez vous invite à découvrir les richesses et les curiosités du territoire. Le jeudi 18 août, visite du moulin cavier de La Guénaudière à Grez-en-Bouère.

