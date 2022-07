RDV DE L’ÉTÉ : LA DISTRIBUTION D’EAU POTABLE

2022-07-12 10:30:00 – 2022-07-12 12:00:00 D’où vient l’eau du robinet ? Quels moyens sont mis en œuvre pour sa production ? Comment est assurer sa distribution ?

Pour répondre à ces questions, l’office de tourisme du Pays de Meslay-Grez vous propose de découvrir le cycle de production d’eau potable avec le service Eau et Assainissement de l’intercommunalité. Nombre de places limité, réservation obligatoire au 02 43 64 29 00 – o.tourisme@paysmeslaygrez.fr Tout au long de l’éte, l’office de tourisme du Pays de Meslay-Grez vous invite à découvrir les richesses et les curiosités du territoire. Le mardi 12 juillet, découverte de la distribution d’eau potable. D’où vient l’eau du robinet ? Quels moyens sont mis en œuvre pour sa production ? Comment est assurer sa distribution ?

