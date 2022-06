RDV DE L’ÉTÉ : INITIATION À LA ZUMBA Bazougers Bazougers Catégories d’évènement: Bazougers

Venez vous dépenser lors d'une séance découverte de zumba en plein air proposée par l'office de tourisme du Pays de Meslay-Grez. Mélissa Bricaud, animatrice en expression corporelle depuis plus de 10 ans, vous initiera à cette discipline inspirée des danses latines. Cardio, renforcement musculaire, équilibre et flexibilité seront mis à l'épreuve ! A partir de 6 ans. Prévoir des vêtements confortables. Repli prévu en cas de pluie Nombre de places limité, réservation obligatoire au 02 43 64 29 00 – o.tourisme@paysmeslaygrez.fr Tout au long de l'éte, l'office de tourisme du Pays de Meslay-Grez vous invite à découvrir les richesses et les curiosités du territoire. Le jeudi 14 juillet, initiation à la zumba.

