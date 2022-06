RDV DE L’ÉTÉ : ATELIER NATURE La Cropte, 16 août 2022, La Cropte.

RDV DE L’ÉTÉ : ATELIER NATURE

Place de l’Église La Cropte Mayenne

2022-08-16 13:45:00 – 2022-08-16 16:00:00

L’office de tourisme du Pays de Meslay-Grez vous propose une après-midi découverte sur les bords de la Vaige en compagnie du CPIE Mayenne – Bas-Maine. Durant 2h, le guide animateur vous emmènera pêcher les invertébrés dans la Vaige, approcher les libellules et les papillons, les criquets et les sauterelles de la prairie, … Un instant ludique pour petits et grands dans les paysages naturels de La Cropte.

Bottes ou chaussures pour aller dans l’eau obligatoires

Rendez-vous à 13h45 place de l’église de La Cropte.

Nombre de places limité, réservation obligatoire au 02 43 64 29 00 – o.tourisme@paysmeslaygrez.fr

Tout au long de l’éte, l’office de tourisme du Pays de Meslay-Grez vous invite à découvrir les richesses et les curiosités du territoire. Le mardi 16 août, atelier nature à La Cropte en bordure de la Vaige.

o.tourisme@paysmeslaygrez.fr +33 2 43 64 29 00 http://www.paysmeslaygrez.fr/

