Mayenne Saint-Denis-du-Maine 2 2 EUR L’office de tourisme du Pays de Meslay-Grez vous invite à participer à un atelier autour des plantes en compagnie de Nolwenn Trottier, fondatrice d’Ode et Sens. Durant 2h, Nolwenn vous présentera les plantes et leurs bienfaits dans le cadre idyllique du jardin des senteurs de Saint-Denis-du-Maine puis vous aidera à réaliser un baume à partir de plantes 100% naturelles. Mettez vos sens en éveil pour cet atelier estival !

Tout au long de l'éte, l'office de tourisme du Pays de Meslay-Grez vous invite à découvrir les richesses et les curiosités du territoire. Le mardi 23 août, atelier autour des plantes au jardin des senteurs de Saint-Denis-du-Maine.

