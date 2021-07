RDV DE L’ERDRE – TSIGAÏSKA TRIO Nort-sur-Erdre, 25 août 2021, Nort-sur-Erdre.

RDV DE L’ERDRE – TSIGAÏSKA TRIO 2021-08-25 – 2021-08-25 Sobidain Gîte écluse de la Tindière

Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Le répertoire de ce trio (deux guitaristes et une contrebassiste) se compose des plus grands standards du jazz manouche et du swing. Des ambiances latines viennent colorer le tout !

Sur place : petite restauration et boissons

Concert Off à l’écluse de la Tindière – Tsigaïska Trio

contact@rendezvouserdre.com http://www.rendezvouserdre.com/les-villes-de-lerdre/a-nort-sur-erdre/

