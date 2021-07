RDV DE L’ERDRE Saffré, 25 août 2021, Saffré.

RDV DE L’ERDRE 2021-08-25 19:00:00 – 2021-08-25

Saffré Loire-Atlantique Saffré

Denis Charolles, batteur, musicien hors norme et fil rouge du festival cette année, sait varier son répertoire et les plaisirs en proposant avec quelques-uns de ses musiciens un concert de musiques à danser ! Ils joueront donc paso-dobles, mazurkas, chaâbi, biguines, valses, tarentelles, rocks, slows et tangos pour tous les publics !

Julien Eil : saxophones, clarinettes,

Christophe Girard : accordéon,

Thibault Cellier : contrebasse,

Denis Charolles : voix et batterie

Gratuit

Accès sur présentation du pass sanitaire

Réservation conseillée (à partir du 16 août)

Le bal des musiques à ouïr – A découvrir dans le cadre du festival des RDV de l’Erdre, un festival de jazz et belle plaisance du 23 au 29 août.

+33 2 51 82 38 33 https://www.rendezvouserdre.com/

