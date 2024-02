RDV de la biodiversité au jardin Chalais, mercredi 3 avril 2024.

Dans le cadre de la Quinzaine « Tous au compost »

Venez discuter biodiversité du jardin lors d’une après-midi dédiée sur la commune de Chalais entre le potager de l’école et le projet de jardin bourdonnant. Vous en apprendrez d’avantage grâce à la conférence de M. Blot sur les pollinisateurs et les pratiques pour les favoriser au jardin, suivi d’un atelier sur la valorisation de vos bio-déchets par le SMD3 et d’une table ronde rassemblant scientifiques, élus, professionnels du jardin et de la valorisation des bio-déchets.

En partenariat avec Agence régionale de la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine / SMD3

Animé par le Parc, l’ARB NA et le SMD3 EUR.

Début : 2024-04-03 14:00:00

fin : 2024-04-03 17:00:00

Mairie

Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

