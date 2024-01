[RDV de chez nous] Spectacle « Fernand le pêcheur de l’embouchure » Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos, samedi 3 février 2024.

[RDV de chez nous] Spectacle « Fernand le pêcheur de l’embouchure » Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos Landes

Par l’autrice Marie-Jeanne Ammour

Après la parution de ses deux romans (Surtout n’oublie pas de parler d’amour en 2019 et Relier le cœur des Hommes en 2021) Marie-Jeanne Ammour met en scène ses deux passions que sont l’écriture et le théâtre. Un voyage à travers le temps qui mélange fiction, récits et témoignages historiques. Pour ce premier » Nouveau Chapitre », elle nous transporte à la cale de Boucau à l’époque où les pêcheurs embarquaient à bord des derniers couralins. Une histoire d’amitié et de voyage entre un pêcheur et un enfant qui rêve de prendre le large. Suivi d’une dédicace.

Adultes et ados

Entrée libre

Médiathèque Les Temps Modernes Allée du fils

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 18:30:00

fin : 2024-02-03 20:30:00



