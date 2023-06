Pays d’Art et d’Histoire : Visite Découverte la Cité Médiévale Marchande RDV Cour Du Palais de la Raymondie Martel, 28 août 2023, Martel.

Martel,Lot

Arrêtez-vous au cœur des causses de Martel et découvrez, au carrefour de routes commerciales, la riche ville marchande du vicomte de Turenne.

Durée 1h30.

Rendez-vous dans la cour du palais de la Raymondie.

Billetterie en ligne sur le site www.pays-vallee-dordogne ou dans tous les offices de tourisme Vallée de la Dordogne..

2023-08-28 à 17:00:00 ; fin : 2023-08-28 18:30:00. EUR.

RDV Cour Du Palais de la Raymondie

Martel 46600 Lot Occitanie



Stop off at the heart of the Martel Causses and discover, at the crossroads of trade routes, the rich trading town of the Viscount of Turenne.

Duration 1h30.

Meet in the courtyard of the Palais de la Raymondie.

Tickets available online at www.pays-vallee-dordogne or from any Dordogne Valley tourist office.

Deténgase en el corazón de las causses de Martel y descubra la rica ciudad comercial del vizconde de Turenne, en la encrucijada de las rutas comerciales.

Duración: 1h30.

Encuentro en el patio del Palacio de la Raymondie.

Entradas disponibles en línea en www.pays-vallee-dordogne o en cualquier oficina de turismo del Valle del Dordoña.

Machen Sie im Herzen der Causses de Martel Halt und entdecken Sie an der Kreuzung von Handelsrouten die reiche Handelsstadt des Vicomte de Turenne.

Dauer: 1,5 Stunden.

Treffpunkt: Hof des Palais de la Raymondie.

Tickets online auf der Website www.pays-vallee-dordogne oder in allen Fremdenverkehrsbüros des Dordogne-Tals.

