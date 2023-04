Sortie botanique : les plantes sauvages de la foret RDV communiqué à la réservation 44740 Batz sur mer, 19 avril 2023, Batz sur mer.

Sortie botanique : les plantes sauvages de la foret Mercredi 19 avril, 10h30 RDV communiqué à la réservation 44740 Batz sur mer Inscription: 10€

Une approche ludique autour des plantes sauvages comestibles et de la formation des sols.

Observation au microscope et atelier cueillette pour un atelier culinaire en fin de visite.

Possibilité de récolter vos plantes, prévoir un couteau et un petit sachet.

A partide 7 ans

RDV communiqué à la réservation 44740 Batz sur mer

2023-04-19T10:30:00+02:00 – 2023-04-19T12:30:00+02:00

