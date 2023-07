ABC – Apprendre à dessiner les oiseaux des villes RDV Communiqué à la réservation 44350 Guerande Guérande, 22 juillet 2023, Guérande.

Tour de la cité médiévale avec carnet et crayon en main pour apprendre à dessiner les habitants à plumes. Ces oiseaux sont habitués au passage des gens à proximité d’eux : ils seront des sujets parfaits !

Ouvert à tous y compris aux personnes à mobilité réduite.

RDV Communiqué à la réservation 44350 Guerande
02 40 91 68 68
maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T09:00:00+02:00 – 2023-07-22T11:00:00+02:00

